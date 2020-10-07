قمصان: سنقاتل من أجل حلم أفريقيا .. واللاعبون استوعبوا طريقة لعب موسيماني

أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق بدأوا في التعود على أسلوب بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن الفريق سيقاتل لتحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي انتصارًا على نظيره إنبي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع 32 من الدوري المصري الممتاز.

وقال قمصان في تصريحات لقناة الأهلي عقب المباراة: "قدمنا أداءً جيدًا ولدينا مرونة في أماكن اللاعبين، وخط الدفاع كله متغير بسبب الظروف التي نعاني منها".

وأضاف: "اللاعبون بدأوا في التعود على أسلوب موسيماني، ولدينا هدف للوصول بنفس المستوى لمباراة الوداد، وموسيماني يستمع لاختياراتنا وهذا شيء ايجابي ولكن القرار في النهاية يعود له".

واختتم قمصان تصريحاته: "نقوم بمتابعة مباريات الوداد، ونتمنى أن تكتمل صفوف الفريق قبل المباراة، ولدينا تصميم وسنقاتل لتحقيق لقب دوري ابطال افريقيا".