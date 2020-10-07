بأمر كاف.. خالد محمود يجهز ملفًّا لكل لاعب بالأهلي وفحص طبي لبادجي

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النادي تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يطلب خلاله تجهيز ملف طبي خاص بكل لاعب.
وأوضح أن «كاف» طلب الملفات الطبية للاعبين ضمن الإجراءات الخاصة بمواجهة فريق الوداد المغربي، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأشار طبيب الأهلي إلى أن كل لاعب بالفريق لديه ملف طبي شامل، وسوف يقوم بتحديثه وتجهيز جميع الملفات بالشكل المطلوب وإرسالها إلى «كاف» مباشرة.
ويخضع السنغالي أليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي على هامش المران الذي يقام صباح غدٍ الخميس.
وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، أن بادجي سوف يخضع لاختبار طبي، وفي حالة عدم شكواه من أي آلام سوف يشارك في المران الجماعي بصورة طبيعية.
وكان بادجي قد خرج من قائمة الفريق التي واجهت إنبي بسبب شكواه من كدمة في الكاحل.
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