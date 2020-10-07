الأهلي يرفض الراحة قبل مواجهة بيراميدز

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته دون راحة، صباح غدٍ الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز في الجولة المقبلة من بطولة الدوري.

وقرر الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أن يخوض الفريق مرانه غدًا الخميس دون راحة، في إطار البرنامج التدريبي المقرر.

وحقق الفريق الأحمر فوزًا مهما ًعلى إنبي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها مروان محسن «هدفين» في الدقيقتين 3، و17، وجونيور أجايي في الدقيقة 80، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأهلي «وي السلام»، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٨٥ نقطة في صدارة ترتيب جدول الدوري، الذي حسمه قبل سبع جولات من نهايته، فيما يتوقف رصيد إنبي عند ٤٥ نقطة في المركز الخامس.

وأكد سامي قمصان، المدرب المساعد للفريق أن الفريق ظهر بشكل جيد خلال اللقاء واستحوذ على الكرة بشكل كبير، كما أنه كان يضغط بقوة عندما يفقد الكرة، رغم الظروف الصعبة التي واجهها، وأبرزها غياب عدد كبير من اللاعبين، ومشاركة اللاعبين الموجودين في المباراة في مراكز مختلفة عن مراكزهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الفريق سيواصل اللعب بشكل جيد استعدادًا لمباراة الوداد في دوري أبطال إفريقيا.

وأشاد قمصان بالدور الذي يقوم به الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني، مع الفريق منذ توليه منصبه، مشيرًا إلى أنه يعي قيمة الأهلي جيدًا، ويعتبر أنه حقق حلمه بتوليه الإدارة الفنية للفريق، ويتحدث دائمًا مع اللاعبين ويركز على العديد من الجوانب الفنية.

وأشار قمصان إلى أن الأهلي يستعد بكل قوة لمواجهة الوداد من الناحيتين الفنية والبدنية، مشيرًا إلى أن مخطط الأحمال يعمل على إعداد اللاعبين بشكل قوي للمباراة المرتقبة، مؤكدًا أن الأهلي لديه تصميم كبير على الفوز بلقب البطولة.