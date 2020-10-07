خناقة بين بدر بانون وحكم مباراة الرجاء في الدروي المغربي |شاهد

دخل المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي، في شجار مع حكم لقاء فريقه أمام أولمبيك خريبكة، في الجولة الـ29 من الدوري المغربي.
واحتساب ضربة جزاء ضد نادي الرجاء ليرفض بانون رفقة عدد من اللاعبين في نقاش حاد مع الحكم.
وضرب بانون كما أظهرت اللقطة، الحكم في صدره ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه .
والوداد والرجاء هما منافسا الأهلي والزمالك علي الترتيب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتقام مواجهات الذهاب بالمغرب أحد أيام 17 و18 أكتوبر، على أن تكون مباريات الإياب بالقاهرة 23 و24 أكتوبر.
ووفقا للعديد من التقارير الصحفية، فإن النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع بدر بانون مدافع الرجاء، وبات اللاعب قريبا للغاية من التوقيع.
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