خناقة بين بدر بانون وحكم مباراة الرجاء في الدروي المغربي |شاهد

دخل المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي، في شجار مع حكم لقاء فريقه أمام أولمبيك خريبكة، في الجولة الـ29 من الدوري المغربي.

واحتساب ضربة جزاء ضد نادي الرجاء ليرفض بانون رفقة عدد من اللاعبين في نقاش حاد مع الحكم.

وضرب بانون كما أظهرت اللقطة، الحكم في صدره ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه .