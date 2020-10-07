مدينتنا الحبيبة| قرار جديد من تركى آل الشيخ بشأن نادي ألميريا

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، تدشين المرحلة الأولى من تطوير ستاد ألميريا .

وكتب "آل الشيخ" على حسابه عبر الفيسبوك: "غدا إن شاء الله، المؤتمر الكبير لتدشين المرحلة الأولى من تطوير ستاد ألميريا، بين محمد العاصي المدير التنفيذي لنادينا، وعمدة المدينة رامون فيرنانديز باتشيكو، وهذه خطوة من خطوات التطوير التي نقوم بها لمدينة ألميريا الحبيبة ولجمهور النادي".

وتابع: "والحمدلله الآن الفريق من ضمن مصاف الفرق المنافسة، وتحتوي تشكيلته على نجوم دوليين، ويعتبر من أصغر الفرق في معدل الأعمار في إسبانيا كلها بكل درجاتها.. وحققنا في سوق الانتقالات أرقامًا قياسية في بيع اللاعبين، واستقطاب أكثر من 18 نجما في ميركاتو واحد".

وأضاف: "نخطط بإذن الله لما هو أجمل للنادي وأهل المدينة والجمهور.. بالتوفيق إن شاء الله".

ووجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصار أكتوبر المجيد.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " : "اهنئ مصر وشعبها وقائدها البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكري انتصار اكتوبر المجيد "

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #6اكتوبر احتفالا بالذكرى الـ 47 بانتصار أكتوبر على العدو الصهيوني.