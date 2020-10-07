موسيماني: الأهلي يتحسن باستمرار.. وأسعى للفوز لإسعاد الجماهير

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الإيجابيات في مباراة اليوم أمام إنبي كثيرة، وفي مقدمتها الفرص التي حصل عليها الأهلي على مدى شوطي اللقاء، وقال إن هناك تحسنًا كبيرًا في التمرير، وإن اللاعبين بدأوا يؤدون بالشكل الذي يرغب فيه.
وأوضح أن الدفاع كان متماسكًا بشكل كبير، وأن الفريق لم يواجه متاعب دفاعية، إلى جانب تألق مروان محسن، الذي أظهر شخصية قوية في التسجيل خاصة في الهدف الثاني.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن الفريق قدم مباراة قوية، وأن الجهاز الفني سعيد بفرصة المشاركة التي حصل عليها عدد كبير من اللاعبين خاصة الشباب مثل عربي بدر، وكذلك مشاركة وليد سليمان وجونيور أجايي بعد فترة من الغياب، وأن الفريق يتحسن بشكل مستمر.
وأشار موسيماني إلى أن الإصابات والغيابات وراء توظيف عربي بدر وحسين الشحات في الجبهة اليمنى، وأن الفوز أهم ما في المباراة، وألمح إلى أن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تطبيق فلسفة الاستحواذ وغزارة التمرير واسترجاع الكرات، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن.
وأضاف أن مباراة إنبي شهدت الدفع بمروان محسن وكذلك أجايي في رأس الحربة، وهو ما يؤكد عدم وجود مشكلة في الخط الأمامي حتى الآن.
وأكد موسيماني أنه يطمح إلى إسعاد جماهير الأهلي من خلال أداء قوي ونتائج طيبة، وأن مواجهات دوري الأبطال ستكون مختلفة عن المنافسة في الدوري، مشددًا على أن الأهلي جاهز لكل الاحتمالات وأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق المزيد من النجاحات.
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