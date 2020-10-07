القيد الصيفي| 100 ألف جنيه مقابل الكشف عن المنشطات فى الدورى الجديد

كشف اتحاد الكرة عبر تعليمات القيد الصيفي عن مصاريف الكشف عن المنشطات لأندية الدورى الممتاز فى الموسم الجديد.

وتضمنت تعليمات القيد الصيفي إلزام كل ناد بسداد ١٠٠ ألف جنيه للكشف عن المنشطات على أن يتم سدادها على دفعتين فى كل فترة تسجيل.

وألزمت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني كل ناد من أندية الدورى الممتاز بسداد ٤٠٠ الف جنيه خاصة بمستحقات الحكام.

ووفقا لتعليمات القيد الصيفي يقوم كل نادي بسداد ٤٠٠ الف جنيه للحكام على أن يتم دفع ٢٠٠ الف جنيه عن قائمة الاضافة ومثلهم عند فترة القيد الثانية.

وأخطرت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أندية الدورى الممتاز بعدم التعاقد مع اى شركة راعية فى الموسم الجديد دون الرجوع إلى رابطة الأندية.

وحدد اتحاد الكرة مواعيد فتح الباب أمام أندية الدورى الممتاز للحصول على تراخيص الأندية فى الموسم الجديد.

ومنحت الجبلاية أندية القسم الأول الفرصة بدءا من يوم الأحد القادم الموافق ١١ أكتوبر الجارى من أجل التقدم بطلب الحصول على تراخيص الأندية على أن ينتهى يوم ٢٥ من الشهر ذاته.

وأعلن اتحاد الكرة موقف المدربين من التدوير والقيام بالتدريب لعدة أندية فى الموسم الواحد وذلك خلال تعليمات القيد الصيفي.

جاءت تعليمات الجبلاية بشأن المدربين على النحو التالي :

لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع ناد أن يتولي مسئولية ناد آخر حال فسخ التعاقد من جانبه ويسمح له بالتعاقد مع نادي اخر اذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد اقصى ناديين ( اثنين فقط )

وعلى النادي الذي يقوم بتغيير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني لدى التعاقد مع مدرب جديد.

يذكر ان الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل اليوم الأربعاء إلى أفرع الاتحاد بالمحافظات الإجراءات والتعليمات السنوية الخاصة بالقيد لموسم 2020-2021.

وجاءت تعليمات القيد على النحو التالي:

بدء فترة القيد يوم ١٠ أكتوبر الجارى على أن تنتهى يوم ٤ نوفمبر القادم.

تسجيل ٤ لاعبين أجانب في قائمة كل فريق فى الدورى الممتاز على أن يتم تقليل عدد الأجانب بالموسم الذي يليه.

يتم تسجيل اثنين من اللاعبين الأجانب فى قائمة الفريق بالقسم الثاني في الموسم الجديد ولاعب واحد أجنبي في القسم الثالث.

قائمة لاعبي الفريق فى الدورى الممتاز فى الموسم القادم ٣٠ لاعبا.

يجوز لأى ناد إعارة اى لاعب مرتبط بعقد سار مع ناديه مدة لا تتجاوز مدة عقده على ألا تتخطى عدد اللاعبين المعارين عن خمسة..

يجوز قيد لاعب واحد فلسطيني او سوري او من شمال أفريقيا في صفوف اى فريق على أن يتم احتسابه ضمن اللاعبين المحليين ويعامل معاملة اللاعبين المصريين.

وأعلنت الجبلاية خلال تعليمات القيد الصيفي عن 5 استبدالات لكل فريق على مدار الموسم، فى فترتى القيد الشتوى والصيفى، بحيث إذا استبدل أحد الفرق لاعبين قبل بداية الموسم، يصبح أمامه فرصة استبدال 3 آخرين فى فترة القيد الشتوية بشهر يناير، وهو نفس النظام الذى كان معمول به فى الموسم الحالى.

يحق لأى لاعب فسخ عقده مع ناديه فى حالة عدم الحصول على مستحقاته لمدة شهرين.

واشترطت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على اندية الدورى عمل وثيقة تأمين للاعبين ضد الإصابات والعمليات الجراحية والوفاة.