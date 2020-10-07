شاهد..وفد الكاف واتحاد الكرة يتفقد استاد الأهلي ويشيد بالإجراءات الاحترازية

قام وفد من الاتحادين الإفريقي «الكاف» والمصري لكرة القدم بزيارة تفقدية، عصر اليوم، لاستاد الأهلي بمدينة السلام، لاعتماده في الملف الخاص برخصة الأهلي للأندية المحترفة موسم 2021-2020، باعتباره الملعب الرسمي للأهلي محليًّا وإفريقيًّا في الموسم الجديد.

ضم الوفد أحمد سالم، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي، والدكتور شريف أبو العيون عضو اللجنة الطبية بـ«الكاف»، والدكتور محمد أبو العلا عضو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، وكان في استقبالهم من الأهلي اللواء علاء صلاح مدير أمن مقر الأهلي بالجزيرة، ومسئول أمن قطاع الكرة، وحنان الزيني مدير التراخيص واللوائح بالنادي، بالإضافة إلى الدكتور شريف شديد مدير عام استاد الأهلي، والعميد ممدوح راغب مدير الاستاد.

وحرص الوفد على تفقد أرضية الملعب ونوعية النجيلة ومداخل ومخارج الاستاد المختلفة، بالإضافة إلى غرف ملابس اللاعبين وقاعة المؤتمرات الصحفية، واطمأن على توافر وسائل التواصل والإنترنت وماكينات الطباعة بها.

و اطمأن الوفد على الإجراءات الاحترازية المتبعة في الاستاد وأدوات التعقيم المتوافرة في جميع الغرف، واطلع في نهاية جولته التي استغرقت ثلاث ساعات كاملة على خطة الإخلاء والطوارئ، وفقًا لسعة الاستاد الرسمية.

وأبدى وفد الاتحادين الإفريقي والمصري إعجابه بالتجهيزات الخاصة باستاد الأهلي بمدينة السلام، والإجراءات الاحترازية المتبعة وتوافر كل الاشتراطات المطلوبة لاستضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الجديد.