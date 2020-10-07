حلمي طولان يشكو من تلاحم المباريات بعد الخسارة أمام الأهلي

اشتكى حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول بنادي إنبي من تلاحم المباريات، مشيرًا إلى التأثير السلبي لذلك على أداء لاعبي فريقه، وذلك عقب الخسارة أمام الأهلي في الدوري.

وقال حلمي طولان في المؤتمر الصحفي: "اللعب كل 3 أيام مرهق جدًا، ولا نعرف كيف نجهز اللاعبين، وبالتالي ستكون هناك تمريرات غير صحيحة كثيرًا".

وأضاف: "العملية صعبة بالطبع على كل فرق الدوري، لكن الأهلي كبير ويمتلك (بدل الفريق ثلاثة)، وطبعًا أبارك له على الفوز ولقب الدوري".

وواصل: "كان هناك عدم التزام وانضباط من اللاعبين، ولم يؤدوا ما تدربنا عليه وهذا سبب الهدفين، وأثرا على الأداء والمعنويات في بداية المباراة".

وتابع: "الأهلي والزمالك لديهما أفضل لاعبين في مصر وهذا طبيعي، وأي مدرب في مصر يقودهما يكون محظوظًا".

وعندما سُئل عن رأيه في أداء الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي أجاب مدرب إنبي: "لا أستطيع أن أحكم عليه، وهو ما زال يحتاج للوقت ونريد أن نراه أطول فترة ممكنة، ولا أستطيع أن أحكم عليه من مباراة أو اثنين".

واختتم بالحدث عن غياب محمد شريف لاعب فريقه المُعار من الأهلي: "إنه جيد ورائع ونبارك له على الزواج منذ 4 أيام، وطبعًا من ضمن بنود العقد مع الأهلي ألا يشارك معنا أمامهم، وهو مهاجم يمتاز بسرعة الأداء والتسجيل".