ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على انبي وبيراميدز على نادي مصر

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إنبي بثلاثية نظيفة اليوم الأربعاء في إطار مواجهات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وحقق بيراميدز فوزًا في الوقت القاتل على نادي مصر ضمن منافسات الجولة ذاتها. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي 1- الأهلي - 85 نقطة. 2- الزمالك - 64 نقطة. 3- بيراميدز - 63 نقطة. 4- المقاولون العرب - 52 نقطة. 5- إنبي - 45 نقطة. 6- سموحة - 44 نقطة. 7- مصر للمقاصة - 40 نقطة. 8- الاتحاد السكندري - 39 نقطة. 9- الإسماعيلي - 38 نقطة. 10- الإنتاج الحربي - 37 نقطة. 11- المصري - 36 نقطة. 12- طلائع الجيش - 35 نقطة. 13- نادي أسوان -34 نقطة. 14- وادي دجلة - 34 نقطة. 15- الجونة - 34 نقطة. 16- حرس الحدود - 30 نقطة. 17 نادي مصر - 21 نقطة. 18- طنطا - 18 نقطة.

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