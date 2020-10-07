مستعدون للوداد.. مدرب الأهلي: هدفنا الآن الفوز ببطولة إفريقيا

أبدي سامي قمصان، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب إنبي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي «وي السلام»، ضمن الجولة 32 من الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق قدم أداءً جيدًا للغاية خلال المباراة.

وقال قمصان إن الفريق ظهر بشكل جيد خلال اللقاء واستحوذ على الكرة بشكل كبير، كما أنه كان يضغط بقوة عندما يفقد الكرة، رغم الظروف الصعبة التي واجهها، وأبرزها غياب عدد كبير من اللاعبين، ومشاركة اللاعبين الموجودين في المباراة في مراكز مختلفة عن مراكزهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الفريق سيواصل اللعب بشكل جيد استعدادًا لمباراة الوداد في دوري أبطال إفريقيا.

وأشاد قمصان بالدور الذي يقوم به الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني، مع الفريق منذ توليه منصبه، مشيرًا إلى أنه يعي قيمة الأهلي جيدًا، ويعتبر أنه حقق حلمه بتوليه الإدارة الفنية للفريق، ويتحدث دائمًا مع اللاعبين ويركز على العديد من الجوانب الفنية.

وأشار قمصان إلى أن الأهلي يستعد بكل قوة لمواجهة الوداد من الناحيتين الفنية والبدنية، مشيرًا إلى أن مخطط الأحمال يعمل على إعداد اللاعبين بشكل قوي للمباراة المرتقبة، مؤكدًا أن الأهلي لديه تصميم كبير على الفوز بلقب البطولة.