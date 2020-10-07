ليلة توهج مروان محسن.. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي بثلاثية نظيفة

سجل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدفين اليوم، أمام إنبي، ليرتقي إلى المركز السابع في قائمة ترتيب الهدافين لدوري هذا الموسم بـ7 أهداف.

وفاز الأهلي على إنبي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الأسبوع الـ32 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر ترتيب الهدافين لاعب بيراميدز عبد الله السعيد بـ17 هدفا، فيما يأتي في الوصافة محمد شريف لاعب إنبي ووالتر بواليا مهاجم الجونة بـ12 هدفا. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي علي إنبي 1- عبد الله السعيد (بيراميدز) - 17 هدفا. 2- والتر بواليا (الجونة)، محمد شريف (إنبي) - 12 هدفا. 3- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) - 11 هدفا. 4- محمود علاء - الزمالك - 10 أهداف. 5- حسام حسن (سموحة)، مصطفي محمد (الزمالك)، جون أنطوي (بيراميدز) - 9 أهداف. 6- وليد سليمان (الأهلي) - 8 أهداف. 7- مروان محسن، وعمرو السولية، وجونيور آجاي (الأهلي) عمر الحلواني (حرس الحدود)، وأحمد سيد زيزو (الزمالك)، ميدو جابر (المقاصة)، رفيق كابو (وادي دجلة) - 7 أهداف. 8- أحمد علي (إنبي)، مروان حمدي (دجلة)، عمر مرعي (المقاصة)، أحمد رفعت (الاتحاد السكندري) - 6 أهداف.

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