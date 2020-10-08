سيد عبد الحفيظ يوضح تفاصيل إصابة أيمن أشرف وتطور حالة محمد محمود

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسباب الفوز أمام إنبي مساء اليوم الأربعاء، وإصابة كل من أيمن أشرف ومروان محسن، بجانب تطور ملف علاج محمد محمود لاعب الشياطين الحمر.

واكتفى الأهلي بتسجيل ثلاثة أهداف فقط في شباك إنبي في مباراة الفريقين بالجولة 32 التي انتهت (3-0) على استاد الأهلي We السلام. الأحمر اقترب من رقم قياسي جديد يخص عدد النقاط بعدما رفع رصيده إلى 85 نقطة قبل جولتين من النهاية، ليصبح بإمكانه الحصول على 91 نقطة لو فاز بأخر مباراتين، ليكسر رقمه السابق (88 نقطة). كما بات الأهلي قريبًا من معادلة رقمه القياسي السابق الخاص بأكبر عدد انتصارات في موسم واحد بالدوري (28)، وكان فوزه على إنبي رقم 27 هذا الموسم، مع إمكانية زيادة الرصيد إلى 29 مباراة بنهاية الموسم.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الأهلي" :"نتيجة مهمة في إطار الاستعداد لمواجهة الوداد، الأداء الشوط الأول كان أكثر من ممتاز ورائع، الشوط الثاني كان على فترات، ويتبقى فقط مباراة بيراميدز، وبعد ذلك سنتوجه للمغرب".

وأضاف معلقًا على إصابة أيمن أشرف: "أي لاعب يشعر بألم نغيره مباشرة، وعندما قال إنه يعاني من إجهاد في السمانة خرج، كما استبدلنا مروان محسن فور شعوره بالإجهاد، ونريد السفر للوداد كاملين العدد".

وعن اللاعب محمد محمود، أكمل مدير الكرة بالأهلي: محمد محمود أجرى جراحة الغضروف، ومن حوالي شهر شعر ببعض الآلام في الحركة بالتدريبات وكان الأمر ليس طبيعيا وسافر للطبيب الألماني، وقال لا يوجد مشكلة هو يحتاج إلى 3 اسابيع وبعد ذلك يعود للملعب".

واكمل: "عندما عاد إلى مصر بعد 3 أسابيع قال لطبيب الفريق أشعر ببعض الآلام، وأحمد عبد العزيز أوصى باجراء عمليه له، محمد محمود عمره 21 سنة والعمر أمامه وأيًا كان الوضع لن يعود إلا وهو سليم 100%".

وأتم: "أتمنى أن نكون موفقين مع موسيماني، قبل حضوره كان تاريخه وأرقامه يتحدثان بالنيابة عنه".

واختتم:."موسيماني من أول يوم أتى فيه للأهلي وهو يجرى اجتماعات وجلسات مع اللاعبين والجهاز الفني، إضافة إلى أنه يجعل الفريق يلعب كرة القدم".