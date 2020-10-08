شاهد.. تعليق محمد هاني بعد فوز الأهلى على إنبي

وعلق هانى قائلا: "روح الاهلى "، وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
رجولة - استمر ياهانى - ربنا يحميك
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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على انبي وبيراميدز على نادي مصر
وسجل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدفين اليوم، أمام إنبي، ليرتقي إلى المركز السابع في قائمة ترتيب الهدافين لدوري هذا الموسم بـ7 أهداف.
وفاز الأهلي على إنبي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الأسبوع الـ32 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويتصدر ترتيب الهدافين لاعب بيراميدز عبد الله السعيد بـ17 هدفا، فيما يأتي في الوصافة محمد شريف لاعب إنبي ووالتر بواليا مهاجم الجونة بـ12 هدفا.
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