ميدو: الأهلي خسر أفضل مهاجميه برحيل أزارو

قال أحمد حسام ميدو إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر أفضل مهاجميه برحيل المهاجم المغربي وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي.

وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "أزارو كان من أفضل مهاجمي الأهلي من وجهة نظري".

أضاف: "الأهلي خسر أزارو وإمكانيات اللاعب كانت تجعله أفضل مهاجمي الأهلي خاصة من خلال التحرك بدون كرة".

وختم حديثه قائلا: "فايلر كان يلعب علي الاستحواذ مثل موسيماني، لكنه كان يعتمد بشكل أكبر علي "اللعب المُباشر"، والأجنحة كانت لا تضُم معه لعمق الملعب عكس ما يحدث مع موسيماني"

واكتفى الأهلي بتسجيل ثلاثة أهداف فقط في شباك إنبي في مباراة الفريقين بالجولة 32 التي انتهت (3-0) على استاد الأهلي We السلام.

الأحمر اقترب من رقم قياسي جديد يخص عدد النقاط بعدما رفع رصيده إلى 85 نقطة قبل جولتين من النهاية، ليصبح بإمكانه الحصول على 91 نقطة لو فاز بأخر مباراتين، ليكسر رقمه السابق (88 نقطة).

كما بات الأهلي قريبًا من معادلة رقمه القياسي السابق الخاص بأكبر عدد انتصارات في موسم واحد بالدوري (28)، حيث كان فوزه على إنبي رقم 27 هذا الموسم، مع إمكانية زيادة الرصيد إلى 29 مباراة بنهاية الموسم.