عمرو زكي: الأهلي فاز على إنبي بالخبرة فى الدوري

أكد عمرو زكي نجم الزمالك الأسبق أن الأهلي فاز على إنبي اليوم بالخبرة، مشددا على أن مواجهة اليوم للنسيان بالنسبة للفريق البترولي.

وقال عمرو زكي في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "مباراة اليوم لإنبي للنسيان بالنسبة للفريق البترولي".

أضاف: "إنبي افتقد الجماعية خلال مواجهة اليوم ولم يكن هناك قائد في الملعب والفريق فقد المنافسة على المركز الرابع".

وختم حديثه قائلا: "الأهلي فاز اليوم على إنبي بالخبرة المميزة الخاصة بجميع لاعبيه".