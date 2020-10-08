عمرو زكي: الأهلي فاز على إنبي بالخبرة فى الدوري

أكد عمرو زكي نجم الزمالك الأسبق أن الأهلي فاز على إنبي اليوم بالخبرة، مشددا على أن مواجهة اليوم للنسيان بالنسبة للفريق البترولي.
وقال عمرو زكي في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "مباراة اليوم لإنبي للنسيان بالنسبة للفريق البترولي".
أضاف: "إنبي افتقد الجماعية خلال مواجهة اليوم ولم يكن هناك قائد في الملعب والفريق فقد المنافسة على المركز الرابع".
وختم حديثه قائلا: "الأهلي فاز اليوم على إنبي بالخبرة المميزة الخاصة بجميع لاعبيه".
واكتفى الأهلي بتسجيل ثلاثة أهداف فقط في شباك إنبي في مباراة الفريقين بالجولة 32 التي انتهت (3-0) على استاد الأهلي We السلام.
الأحمر اقترب من رقم قياسي جديد يخص عدد النقاط بعدما رفع رصيده إلى 85 نقطة قبل جولتين من النهاية، ليصبح بإمكانه الحصول على 91 نقطة لو فاز بأخر مباراتين، ليكسر رقمه السابق (88 نقطة).
وبات الأهلي قريبًا من معادلة رقمه القياسي السابق الخاص بأكبر عدد انتصارات في موسم واحد بالدوري (28)، حيث كان فوزه على إنبي رقم 27 هذا الموسم، مع إمكانية زيادة الرصيد إلى 29 مباراة بنهاية الموسم.
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