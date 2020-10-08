ربيع ياسين: سعيد بمشاركة لاعبي منتخب الشباب مع الأهلي وبيراميدز

أعرب ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب عن سعادته بالمستوى الجيد الذي ظهر عليه العربي بدر لاعب النادي الاهلي ومنتخب الشباب تحت 20 سنةً أمام انبي، وقال ربيع أن هذا الآداء هو الطبيعي من اللاعب الذى يملك إمكانيات عالية فنيا وبدنيا في الجانب الدفاعي والهجومي.

وأضاف المدير الفني لمنتخب الشباب ان العربي كان لديه شخصية وثبات انفعالي ويعتبر جوكر نظرا لإجادته في اكثر من مركز داخل الملعب ، و أدى واجبات مركزه كما طلب منه موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي علي الرغم انه لا يشارك في مركز الظهير الأيمن.

كما أثني ربيع ياسين علي إبراهيم عادل لاعب خط وسط بيراميدز الذي شارك اليوم أمام نادي مصر مشيرا إلى مستواه الثابت والمتميز ، كما أن مشاركته تساهم في منحه خبرات تعطيه افضلية مع منتخب الشباب ، وطالبه أن يستمر في الآداء المميز مع فريقه حتى يكون على قدر الثقة التي يوليها له الجميع.

يذكر ان منتخب مصر للشباب تحت 20سنة يستعد لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021 بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا حيث يتأهل اصحاب المركز الأول والثاني الي موريتانيا مباشرة.