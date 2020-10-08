فرنسا تكتسح أوكرانيا بسباعية وديًا

افتتح كامافانيجا التسجيل لمنتخب فرنسا في الدقيقة التاسعة، ليصبح أصغر من يسجل للفرنسيين منذ الحرب العالمية الثانية.
أولفييه جيرو تألق في مباراته الدولية رقم 100 بقميص الديوك بتسجيله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 24، 34، ليرفع رصيده من الأهداف معهم لـ 42 هدفًا كثاني أكثر المسجلين دوليًا لفرنسا.
وسجل الأوكراني ميكلينيكو الهدف الرابع لفرنسا بالخطأ في مرمى فريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم فرنسا برباعية نظيفة.
وفي الشوط الثاني، قلص تسيجناكوف النتيجة لأوكرانيا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 53، لكن توليسوا ومبابي وجريزمان ردوا بثلاثة أهداف لفرنسا، لتنتهي المباراة بفوز الديوك بسبعة أهداف مقابل هدف.
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