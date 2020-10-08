أسروا قلوب المدريدية.. راموس ينشر صورة جديدة مع رونالدو وبيبي

وخاض المنتخب الإسباني مباراة ودية أمام المنتخب البرتغالي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
ونشر راموس صورة تجمعه بزميليه السابقين معلقًا:"نحن مازالنا مع بعض، وهناك المزيد ليأتي، سعيد للقائكما أصدقائي" في صورة أسرت قلوب مشجعي النادي الملكي حول العالم
ولعب بيبي مع ريال مدريد قبل انتقاله لصفوف بورتو البرتغالي، فيما رحل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد لللانتقال لـ يوفنتوس الإسباني.
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