نتائج الوديات.. هولندا تسقط أمام المكسيك .. وإيطاليا تهزم مولدوفا بسداسية

أقيمت اليوم عدد من المباريات الودية الدولية في أوروبا، ضمن أستعدات المتخبات لبطولة الأمم الأوروبية المقبلة.

وسقط منتخب هولندا، فى ظهوره الأول، تحت قيادة مدربه الجديد فرانك دى بور، فى فخ الهزيمة، أمام ضيفه منتخب المكسيك، بهدف نظيف، على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، وسجل هدف فوز منتخب المكسيك، النجم راؤول خيمينيز.

كما خطف المنتخب التركى تعادل قاتل من مضيفه الألمانى، بثلاثة أهداف لكل منهما فى اللحظات الأخيرة المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين على ملعب "راين إينرجي ستاديون" في مدينة كولون الألمانية.

وأكتسح منتخب إيطاليا، نظيره منتخب مولدوفا، بسداسية نظيفة، على ملعب "أرتيميو فرانكى"، فى فلورنسا، معقل فريق فيورنتينا، وأنهى منتخب إيطاليا، الشوط الأول، متفوقا بخماسية نظيفة، سجلها بريان كريستانتى، فرانشيسكو كابوتو، ستيفان الشعراوى بهدفين، و فياسيزلاف بوسماك، لاعب مولدوفا، بالخطأ فى مرماه.

وحسم التعادل السلبى ودية منتخب البرتغال وضيفه الإسبانى، والتى جمعت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "خوسيه الفالادي" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.