مبسوط بيكو أوى وديما مفرحني.. أمح الدولى يوجه رسالة لـ كهربا وصالح جمعة.. شاهد

وجه امح الدولى رسالة لصالح جمعة وكهربا ونشر صورتين له مع اللاعبين من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى"انستجرام ".

وعلق امح قائلا " اخواتي ابطال مصر الحمد لله شايف مستواكم اتحسن كتير اوى مبسوط بيكو اوى وديما مفرحني ومفرحين الناس كلها بافريقيا يا اخواتي افريقيا يا ابطال "

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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على انبي وبيراميدز على نادي مصر

وفاز الأهلي على إنبي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الأسبوع الـ32 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

و سجل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدفين اليوم، أمام إنبي، ليرتقي إلى المركز السابع في قائمة ترتيب الهدافين لدوري هذا الموسم بـ7 أهداف.

ويتصدر ترتيب الهدافين لاعب بيراميدز عبد الله السعيد بـ17 هدفا، فيما يأتي في الوصافة محمد شريف لاعب إنبي ووالتر بواليا مهاجم الجونة بـ12 هدفا.