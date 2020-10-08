فرنسا تقسو على أوكرانيا بسباعية
تغلب منتخب فرنسا على ضيفه الأوكراني بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة جمعتهما يوم الأربعاء على ملعب "فرنسا الدولي.
وتناوب على تسجيل سباعية فرنسا كل من إدواردو كامافينغا، وأوليفيه جيرو (هدفين)، ومدافع منتخب أوكراينا، فيتالي مايكوليتكو بالخطأ في مرماه، وكورينتين توليسو، وكيليان مبابي، وأنطوان غريزمان، في الدقائق 9، 24، 34، 39، 65، 82، و89 على الترتيب، بينما تكفل فيكتور تسيجانكوف، بتسجيل هدف منتخب أوكرانيا الوحيد في الدقيقة 53.
تجدر الإشارة إلى أن مواجهة فرنسا وأوكرانيا، تدخل ضمن استعدادات المنتخبين لخوض مبارياتهما في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.
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