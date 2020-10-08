ضياء السيد: الأخطاء الدفاعية وغياب محمد شريف وراء خسارة إنبي أمام الأهلي

أكد ضياء السيد نجم الأهلي الأسبق أن الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها لاعبو فريق إنبي أمام الأهلي اليوم ؛ كانت سببا في خسارة الفريق البترولي بثلاثة أهداف دون رد.
وقال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "إنبي ارتكب أخطاء دفاعية بالجملة اليوم وظهر بشكل أضعف من المباريات الماضية وتلك الأخطاء كانت سببا في خسارة الفريق".
وأضاف: "غياب محمد شريف أيضا أثر سلبا على الناحية الهجومية لفريق إنبي فوجوده كان سيؤثر للغاية على المستوى الهجومي بشكل كبير".
وختم حديثه قائلا:"إنبي لم يدافع بشكل جيد اليوم وهذا سبب الخسارة فلم يكن هناك تنظيم دفاعي".
واكتفى الأهلي بتسجيل ثلاثة أهداف فقط في شباك إنبي في مباراة الفريقين بالجولة 32 التي انتهت (3-0) على استاد الأهلي We السلام.
الأحمر اقترب من رقم قياسي جديد يخص عدد النقاط بعدما رفع رصيده إلى 85 نقطة قبل جولتين من النهاية، ليصبح بإمكانه الحصول على 91 نقطة لو فاز بأخر مباراتين، ليكسر رقمه السابق (88 نقطة).
كما بات الأهلي قريبًا من معادلة رقمه القياسي السابق الخاص بأكبر عدد انتصارات في موسم واحد بالدوري (28)، حيث كان فوزه على إنبي رقم 27 هذا الموسم، مع إمكانية زيادة الرصيد إلى 29 مباراة بنهاية الموسم.
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