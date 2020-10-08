ضياء السيد: الأخطاء الدفاعية وغياب محمد شريف وراء خسارة إنبي أمام الأهلي

أكد ضياء السيد نجم الأهلي الأسبق أن الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها لاعبو فريق إنبي أمام الأهلي اليوم ؛ كانت سببا في خسارة الفريق البترولي بثلاثة أهداف دون رد.

وقال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "إنبي ارتكب أخطاء دفاعية بالجملة اليوم وظهر بشكل أضعف من المباريات الماضية وتلك الأخطاء كانت سببا في خسارة الفريق".

وأضاف: "غياب محمد شريف أيضا أثر سلبا على الناحية الهجومية لفريق إنبي فوجوده كان سيؤثر للغاية على المستوى الهجومي بشكل كبير".

وختم حديثه قائلا:"إنبي لم يدافع بشكل جيد اليوم وهذا سبب الخسارة فلم يكن هناك تنظيم دفاعي".