عمرو زكي: تصريح حسام البدري عن مصطفى محمد لكي يعود لمستواه

قال عمرو زكي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن تصريح حسام البدري، المدير الفني للفريق القومي عن مصطفى محمد، كان ذكيًا، كما تحدث عن ثنائي الأهلي عمرو السولية، ومروان محسن.
وأضاف عمرو زكي، في تصريحات تلفزيونية على فضائية "النهار" ببرنامج "أوضة اللبس"، "تصريح ذكي جدًا من حسام البدري عن مصطفى محمد لكي يستفزه ويعود لمستواه".
وأكد عمرو زكي أن "عمرو السولية يؤدي أحد أفضل مواسمه على الإطلاق، وسيكون إضافةً كبيرة لخط وسط منتخب مصر مع طارق حامد".
واختتم عمرو زكي "مروان محسن من مباراة لأخرى يتطور وعودته للتهديف شيء مهمة قبل مواجهة الوداد".
واكتفى الأهلي بتسجيل ثلاثة أهداف فقط في شباك إنبي في مباراة الفريقين بالجولة 32 التي انتهت (3-0) على استاد الأهلي We السلام.
الأحمر اقترب من رقم قياسي جديد يخص عدد النقاط بعدما رفع رصيده إلى 85 نقطة قبل جولتين من النهاية، ليصبح بإمكانه الحصول على 91 نقطة لو فاز بأخر مباراتين، ليكسر رقمه السابق (88 نقطة).
كما بات الأهلي قريبًا من معادلة رقمه القياسي السابق الخاص بأكبر عدد انتصارات في موسم واحد بالدوري (28)، حيث كان فوزه على إنبي رقم 27 هذا الموسم، مع إمكانية زيادة الرصيد إلى 29 مباراة بنهاية الموسم.
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