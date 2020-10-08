شريف فؤاد بعد ثلاثية الأهلي أمام إنبي: سنحقق لقب دوري أبطال أفريقيا

أكد شريف فؤاد، المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، أن أداء الفريق أمس أمام إنبي والفوز بثلاثية؛ يبشر بحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.
واكتفى الأهلي، بتسجيل ثلاثة أهداف فقط في شباك إنبي في مباراة الفريقين بالجولة 32 التي انتهت (3-0) على استاد الأهلي We السلام.
الأحمر اقترب من رقم قياسي جديد يخص عدد النقاط بعدما رفع رصيده إلى 85 نقطة قبل جولتين من النهاية، ليصبح بإمكانه الحصول على 91 نقطة لو فاز في آخر مباراتين، ليكسر رقمه السابق (88 نقطة).
كما بات الأهلي قريبًا من معادلة رقمه القياسي السابق الخاص بأكبر عدد انتصارات في موسم واحد بالدوري (28)، حيث كان فوزه على إنبي رقم 27 هذا الموسم، مع إمكانية زيادة الرصيد إلى 29 مباراة بنهاية الموسم.
وقال "فؤاد"، في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "بهذه الروح وهذا الأداء مع موسيماني يمكن القول وبإذن الله قبل كل شيء إن الأهلي سيحقق بطولة أفريقيا".
الأهلي على موعد مرتقب أمام الوداد، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مواجهة الذهاب بالمغرب 17 أكتوبر، والإياب 23 أكتوبر بمصر.
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