حلمي طولان: لاعبو الأهلي يشعرون بالراحة مع موسيماني

أكد حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، أن الهدف المبكر للأهلي؛ أثر سلبًا على فريقه أثناء المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس.
وقال حلمي طولان، في تصريحات متلفزة ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "الهدف المُبكِّر في مباراة الأهلي أربكنا، وأفْقَد لاعبي الفريق التركيز؛ مما سَاهَم في الهدف الثاني والذي أثَّر بشكل كبير علي المعنويات.. لكن أعذر اللاعبين "اللي بيلعبوا مباراة كل 5 أيام".
وأضاف حلمي طولان "كوني واجهت الأهلي تحت قيادة فايلر وموسيماني، فأرى أن لاعبي الفريق يشعرون بالأريحية بشكل أكبر مع موسيماني، وهذا لم أرَه مع فايلر".
وختم حديثه قائلا "الـ5 تغييرات لم يستفِد بها أي نادٍ في مصر غير الأندية التي تمتلك بدائل جيدة".
يذكر أن الأهلي اكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف فقط في شباك إنبي في مباراة الفريقين بالجولة 32 التي انتهت (3-0) على استاد الأهلي We السلام.
الأحمر اقترب من رقم قياسي جديد يخص عدد النقاط بعدما رفع رصيده إلى 85 نقطة قبل جولتين من النهاية، ليصبح بإمكانه الحصول على 91 نقطة لو فاز بأخر مباراتين، ليكسر رقمه السابق (88 نقطة).
كما بات الأهلي قريبًا من معادلة رقمه القياسي السابق الخاص بأكبر عدد انتصارات في موسم واحد بالدوري (28)، حيث كان فوزه على إنبي رقم 27 هذا الموسم، مع إمكانية زيادة الرصيد إلى 29 مباراة بنهاية الموسم.
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