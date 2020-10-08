حلمي طولان: لاعبو الأهلي يشعرون بالراحة مع موسيماني

أكد حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، أن الهدف المبكر للأهلي؛ أثر سلبًا على فريقه أثناء المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس.

وقال حلمي طولان، في تصريحات متلفزة ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "الهدف المُبكِّر في مباراة الأهلي أربكنا، وأفْقَد لاعبي الفريق التركيز؛ مما سَاهَم في الهدف الثاني والذي أثَّر بشكل كبير علي المعنويات.. لكن أعذر اللاعبين "اللي بيلعبوا مباراة كل 5 أيام".

وأضاف حلمي طولان "كوني واجهت الأهلي تحت قيادة فايلر وموسيماني، فأرى أن لاعبي الفريق يشعرون بالأريحية بشكل أكبر مع موسيماني، وهذا لم أرَه مع فايلر".

وختم حديثه قائلا "الـ5 تغييرات لم يستفِد بها أي نادٍ في مصر غير الأندية التي تمتلك بدائل جيدة".