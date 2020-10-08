الأهلي يكشف موعد السفر إلى المغرب وطلب جديد من كاف قبل مواجهة الوداد

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد سفر بعثة الفريق الأول إلى المغرب من أجل مواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الوداد في المغرب مباراة الذهاب بدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ خلال مقابلة عبر قناة الأهلي: "سنتوجه إلى المغرب يوم الثلاثاء الساعة 3 ظهرًا".

وأضاف موضحًا: "سنتدرب اليوم الخميس ويوم الجمعة إجازة، والاتحاد الإفريقي طلب ملف كامل لكل لاعب سيتوجه إلى المغرب خاص بالتحاليل الطبية، وغدًا سيكون هناك تدريب واستشفاء ومسحة خاصة بالسفر وبمباراة بيراميدز".

واختتم: "هناك مسحتين قبل السفر للمغرب، الأولى تتبع وزارة الصحة المغربية، والثانية تتبع الكاف، وعندما نصل هناك سنجري مسحتين إضافيتين".