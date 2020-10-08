ميدو: بيراميدز حسم التعاقد مع مهاجم المصري

أكد أحمد حسام ميدو أن نادي بيراميدز حسم التعاقد مع محمود وادي، مهاجم فريق المصري البورسعيدي.

وقال "ميدو"، في تصريحاته التلفزيونية أثناء تقديم برنامج "أوضة اللبس" المذاع على شاشة "النهار"، "بيراميدز نجح في حسم تعاقده مع وادي، واللاعب يمتلك إمكانيات مميزة وبالفعل بيراميدز في حاجة إلى مهاجم آخر بجانب أنطوي".

وتطرق ميدو للحديث عن أحمد فتحي ظهير الأهلي الذي أعلن بيراميدز ضمه، قائلًا "أحمد فتحي أسطورة حقيقية في تاريخ مصر، ولا يقلّ تمامًا عن أساطير ورموز الكرة المصرية".

وأشار ميدو إلى أن أحمد فتحي قيمة كبيرة، ويمنح فريقه إضافة قوية في الملعب على المستوى الهجومي وكذلك الدفاعي.

وكانت مباراة بيراميدز ونادي مصر انتهت بفوز الفريق السماوي بهدف دون رد، والتي أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.