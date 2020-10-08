أكد أحمد حسام ميدو أن نادي بيراميدز حسم التعاقد مع محمود وادي، مهاجم فريق المصري البورسعيدي.
وقال "ميدو"، في تصريحاته التلفزيونية أثناء تقديم برنامج "أوضة اللبس" المذاع على شاشة "النهار"، "بيراميدز نجح في حسم تعاقده مع وادي، واللاعب يمتلك إمكانيات مميزة وبالفعل بيراميدز في حاجة إلى مهاجم آخر بجانب أنطوي".
وتطرق ميدو للحديث عن أحمد فتحي ظهير الأهلي الذي أعلن بيراميدز ضمه، قائلًا "أحمد فتحي أسطورة حقيقية في تاريخ مصر، ولا يقلّ تمامًا عن أساطير ورموز الكرة المصرية".
وأشار ميدو إلى أن أحمد فتحي قيمة كبيرة، ويمنح فريقه إضافة قوية في الملعب على المستوى الهجومي وكذلك الدفاعي.
وكانت مباراة بيراميدز ونادي مصر انتهت بفوز الفريق السماوي بهدف دون رد، والتي أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز إلى 63 نقطة ويحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 21 في المركز قبل الأخير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميدو: بيراميدز حسم التعاقد مع مهاجم المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.