وكيل آري بابل يكشف كواليس انضمامه للتعاون السعودي بعد فشل تعاقده مع الزمالك.. فيديو

كشف حازم فتوح، وكيل الأنجولي آري بابل، عن كواليس انضمام اللاعب إلى صفوف فريق التعاون السعودي، وأزمته مع نادي الزمالك، ليبدأ بعدها في تسويقه في الإمارات والسعودية.

وأضاف حازم فتوح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» الذي يذاع عبر قناة «دوت الخليج»، أنه تواصل مع اللاعب ومحاميه الخاص، بعد الاطلاع على السيرة الذاتية الخاصة به، مشيرًا إلى أنه قام بتسويق آري بابل في الإمارات والسعودية، ثم قام عرضه على كارتيرون مدرب التعاون السعودي.

وتابع أنه قام بعرض آري بابل على كارتيرون الذي شاهد الفيديوهات الخاصة باللاعب وأعجب بإمكاناته، ووافق على الفور على ضمه، موضحًا أن كارتيرون لم يكن على علم بفشل انتقال اللاعب إلى نادي الزمالك، والأبيض ليس طرفًا في صفقة آري بابل خاصة وأنه تراجع عن ضمه من الأساس.

واستكمل حازم فتوح، أن كارتيرون، حريص للغاية على دعم الزمالك وتمنياته بتتويج الأبيض بدوري أبطال إفريقيا ويعلم جيدًا حساسية الفترة الحالية للفريق الأبيض، وتعاقده مع آري بابل جاء محض الصدفة، وفقًا لاحتياجات الفريق السعودي، مشيرًا إلى أن نادي التعاون تعامل باحترافية شديدة في صفقة آري بابل.