مرتضى منصور: الجنايني أبلغني بقرار عزلي

قال المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، إنه تلقى خطابا من عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، يفيد بعزله من منصبه.
وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات متلفزة على فضائية "الزمالك"، "تلقيت خطابا من عمرو الجنايني يفيد بعزله من منصبه وفقًا لقرار اللجنة الأولمبية المصرية".
وتابع مرتضى منصور "الجنايني طالبني بدفع غرامة قدرها ١٠٠ ألف جنيه وإلا سيتم منع الزمالك عن قيد اللاعبين".
- أولًا :
أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى .
ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها ، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة .
يسري القرار إبتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار .
وعلى أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شئونهما .
ثانيًا :
إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات - والتى تشكل جريمة جنائية - لإعمال شئونها حيالها.
ثالثًا :
إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لإعمال شئونه حيال مايتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشًا للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الاعلامى .
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