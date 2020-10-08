أول رد فعل من حسين الشحات بعد الفوز على إنبي

ونشر حسين الشحات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مجموعة من الصور من له من اللقاء مع أصدقائه بالفريق وأثناء احتفالهم بالأهداف.
وسجل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدفين اليوم، أمام إنبي، ليرتقي إلى المركز السابع في قائمة ترتيب الهدافين لدوري هذا الموسم بـ7 أهداف فيما سجل اجايي الهدف الثالث للفريق.
وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الإيجابيات في مباراة اليوم أمام إنبي كثيرة، وفي مقدمتها الفرص التي حصل عليها الأهلي على مدى شوطي اللقاء، وقال إن هناك تحسنًا كبيرًا في التمرير، وإن اللاعبين بدأوا يؤدون بالشكل الذي يرغب فيه.
وأوضح أن الدفاع كان متماسكًا بشكل كبير، وأن الفريق لم يواجه متاعب دفاعية، إلى جانب تألق مروان محسن، الذي أظهر شخصية قوية في التسجيل خاصة في الهدف الثاني.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن الفريق قدم مباراة قوية، وأن الجهاز الفني سعيد بفرصة المشاركة التي حصل عليها عدد كبير من اللاعبين خاصة الشباب مثل عربي بدر، وكذلك مشاركة وليد سليمان وجونيور أجايي بعد فترة من الغياب، وأن الفريق يتحسن بشكل مستمر.
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