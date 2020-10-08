وتعرض اللاعب للإصابة في الدقائق الأولي من المباراة الماضية أمام طلائع الجيش التي انتهت بالتعادل الإيجابي "٢-٢"، لتثبت الأشعة إصابة اللاعب بشد في الخلفية ليغيب عن الفريق لمدة أسبوعين.
ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، من العديد من الغيابات بسبب إصابة بعض اللاعبين وإيقاف البعض.
ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة غدًا، الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ3٢ من بطولة الدوري.
ووصل ليل أمس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الأوغندي إيمانويل أوكوي من بلاده إلى مصر؛ للانضمام إلى صفوف الفريق السكندري.
ويجري "أوكوى" مسحة طبية في الساعات القليلة القادمة؛ للاكتشاف المبكر عن فيروس كورونا؛ تمهيدا لمشاركته في التدريبات والمباريات القادمة.
وكان في استقبال إيمانيول أوكوي بمطار القاهرة اللواء عبدالجليل إمام مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري .
ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة غدًا، الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ3٢ من بطولة الدوري.
ووصل ليل أمس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الأوغندي إيمانويل أوكوي من بلاده إلى مصر؛ للانضمام إلى صفوف الفريق السكندري.
ويجري "أوكوى" مسحة طبية في الساعات القليلة القادمة؛ للاكتشاف المبكر عن فيروس كورونا؛ تمهيدا لمشاركته في التدريبات والمباريات القادمة.
وكان في استقبال إيمانيول أوكوي بمطار القاهرة اللواء عبدالجليل إمام مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استبعاد مدافع الاتحاد السكندري من مواجهة سموحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.