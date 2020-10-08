استبعاد مدافع الاتحاد السكندري من مواجهة سموحة

تأكد غياب مدافع الاتحاد السكندري، عمر الميداني عن مباراة فريقه أمام سموحة في اللقاء الذي يجمعهما غدًا، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة المصري.

وتعرض اللاعب للإصابة في الدقائق الأولي من المباراة الماضية أمام طلائع الجيش التي انتهت بالتعادل الإيجابي "٢-٢"، لتثبت الأشعة إصابة اللاعب بشد في الخلفية ليغيب عن الفريق لمدة أسبوعين.

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، من العديد من الغيابات بسبب إصابة بعض اللاعبين وإيقاف البعض.