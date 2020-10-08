الإسماعيلي: لا مساس بالقوام الأساسي للفريق.. ونحلم بالعودة لمنصات التتويج

قال علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، إن ما حدث من نتائج سلبية هذا الموسم للنسيان، ولن تتكرر مرة أخرى، مشيرًا إلى أن النادي يسعى للعودة لمنصات التتويج.

وأضاف "وحيد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «دوت الخليج»، أن النادي الإسماعيلي لن يستغني أي من لاعبيه الأعمدة الأساسية والرئيسية، ومن رحل عن النادي في الفترة الماضية كان عقده على وشك الانتهاء، على عكس باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي، اللذين علاقتهما التعاقدية ممتدة لسنوات مقبلة.

واستكمل حديثه، أن محمد الشامي، جدد عقده لمدة 3 سنوات، وما حدث من أخطاء في الموسم الماضي والحالي، لن تتكرر، لا سيما وأن النادي يسعى لفريق قوي ويعود لمنصات التتويج، وبالتالي لن يتم الاستغناء عن أي من اللاعبين الأساسيين، إلا حال تلقيه عرصَا قويًا من نادٍ كبير من الخارج وليس مصر.

واستطرد علاء وحيد، أن النادي الإسماعيلي يمتلك 7 لاعبين يشتركون من الشباب مع الفريق الأول، ويسعى النادي لبناء فريق قوي في الموسم المقبل، للعودة للتتويج وعدم تكرار ما حدث هذا الموسم.

ونجح الإسماعيلي في تأمين موقفه بخصوص صراع البقاء وعدم الهبوط بعد تحقيق فوز صعب على الإنتاج الحربي.

وفاز الإسماعيلي على الإنتاج الحربي بهدف دون رد من متابعة على ركلة الجزاء الضائعة. ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع من 31 مباراة ولديه مباراة مؤجلة أمام المصري.