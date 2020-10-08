شريف عبد القادر: مرتضى منصور لم يستمع لصوت العقل

قال الناقد الرياضي، شريف عبد القادر، إن مرتضى منصور لم يستمع لصوت العقل في أزماته التي أثيرت خلال الفترة الماضية، واعتاد السماع لمجموعة من «الهتيفة» الذين يساندونه في أي شيء بغض النظر عن صحته من عدمه، ما أدخله في العديد من الأزمات.
وأضاف عبد القادر، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «دوت الخليج»، أن مرتضى منصور حقق نجاحات عديدة في نادي الزمالك، على المستوى الاجتماعي والبطولات أيضًا، إلا أن ذلك واكبه العديد من الأزمات التي دخلها وهو ما تسبب فيما وصل إليه الآن.
واستكمل أن الحالة التي وصلنا إليها في الوسط الرياضي سيئة للغاية، ودخول مرتضى منصور في معارك لن يستفيد من وجودها، ولا يستطيع أيضًا النجاح في خوضها بهذا الشكل في وقتٍ واحد، بينما هناك أشخاص حوله مستفيدون من مثل هذه المعارك.
وتابع "هذا التوقيت صعب للغاية بالنسبة للزمالك ويتأثر قبل مباراة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكنه ليس مقصودًا، خاصة وأن كل الجهات التي تقدمت بشكاوى ضده فاض الكيل بها.
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