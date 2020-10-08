ديفيد سيزا: محمد الشناوي لديه إمكانيات تؤهله للعب في أقوى الدوريات العالمية

وأضاف "اللعب في الأهلي ليس بالأمر السهل، ويجب أن يكون اللاعب له صفات تؤهله للعب في الفريق الأول".
وتابع "وليد أزارو لاعب جيد، وأحرز العديد من الأهداف، واختيار احترافه قمنا باتخاذه لأن جونيور أجاي كان يلعب مهاجما، ونبحث عن لاعبين يلعبون بطريقة مختلفة".
وأتم "جونيور أجايي في بداية الموسم كان يلعب بطريقة هائلة، وأحرز العديد من الأهداف، وكان حاسما في بعض المباريات، وبعد توقف النشاط بسبب كورونا لم يكن الأمر سهلا لأي لاعب ترك عائلته، وأن يعود بنفس الأداء".
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