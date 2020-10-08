بعد الفوز بثلاثية على إنبي هاشتاج الأهلي يتصدر تويتر

وعلق آخرون "تقريبا حارس انبي محمود جاد مكبتن مروان محسن ف الفنتازيا" و "معلش هما فين بقا الناس الي كانت بتنتقد مروان مش باينين ليه بقا مروان جاب جونين اجمل من بعض اداء ولا اروع ".
وكتب آخرون" الفرق بين العربي بدر وهاني هي العرضيات تقريبا.. اللي بيرفع عدل يبقى أكيد مش محمد هاني" و" محلل الاداء للوداد بعد متش انبى عربى بدر نص ملعب باك يمين احمد فتحى الباك اليمين بقى باك شمال حمدى فتحى نص ملعب بيلعب سردباك محمد هانى الباك اليمين بيلعب سردباك ممكن الراجل بعد المتش يهنج".
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