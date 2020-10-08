بقالي سنتين بتكلم.. إبراهيم سعيد يعلق على كثرة الإصابات بالأهلي

علق الكابتن إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق على كثرة إصابات لاعبي النادي الأهلي بعد تعرض محمد محمود لاعب الفريق لقطع في غضروف الركبة مرة أخرى.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه بتويتر قائلا "‏كثرة إصابات لاعبي النادي الأهلي بقالي سنتين بتكلم انه في خلل في الجهاز الطبي والتأهيل!!! التشخيص، غلط والتأهيل أيضا غلط ومازالت الاصابات مستمره".

اعترف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أجرى جراحة غضروف الركبة خلال الساعات الماضية، بمعرفة الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي.

وقال عبدالحفيظ إن اللاعب سبق له الخضوع لفحوصات مكثفة في ألمانيا، وأن الطبيب الألماني أكد أن حالة اللاعب سوف تتحسن مع برنامج التأهيل، ولكن بعد فترة استمرت شكوى اللاعب من آلام في الركبة، وبعد العرض على اللجنة الطبية أكدت حاجته إلى إجراء جراحة بالغضروف.

وقالت مصادر خاصة إن الإصابة التي تعرض لها محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في غضروف الركبة تسببت في حالة من الحزن الشديد داخل القلعة الحمراء.

وأشارت المصادر، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، إلى ان محمد محمود أجري الرباط الصليبي مرتين في كلتا قدميه وبعد ان أنهي برنامجه التأهيلي علي الركبة اليسري وبدأ في المران الخفيف أشتكي من الآم في الركبة اليمني وليس في نفس القدم التي أجري فيها مؤخرًا الرباط الصليبي .

وأضافت المصادر ان اللاعب خضع لفحص طبي شامل تحت اشرف طبيب العظام الشهير ورئيس اللجنة الطبية بالنادي أحمد عبدالعزيز والذي شخص الأمر بغضروف داخلي في الركب يتطلب خياطة بما يعني غياب فترة لا تقل عن 7 او 8 أشهر.

واوضحت المصادر ان اللاعب رفض الإقتناع بالأمر و لم يصدقه وقرر السفر إلي المانيا للخضوع لفحص طبي مع الطبيب الذي أجري له جراحة الرباط الصليبي ،

وشددت المصادر أن الطبيب الإلماني نصحه بعدم إجراء جراحة جديدة والإكتفاء ببرنماج تحفظي خاص لمدة محددة .