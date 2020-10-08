الدوري الممتاز.. الزمالك في مهمة تأمين المركز الثاني أمام وادي دجلة الليلة

يستضيف فريق الزمالك نظيره وادي دجلة اليوم، الخميس، في تمام الثامنة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، من أجل تأمين تواجده في المركز الثاني، والحفاظ على كامل حظوظه في المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

يذكر أن اتحاد الكرة، أعلن الثلاثاء الماضي، إيقاف فرجانى ساسى لاعب الزمالك 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بعد ما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه أمام المصرى فى الجولة الـ31 للدوري، وإيقاف إمام عاشور مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه لاستفزازه لاعبي الفريق البورسعيدي بعد نهاية اللقاء. كما استقرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة على إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه، وذكر تقرير مراقب المباراة أن إمام عاشور استفز لاعبي المصري عقب نهاية المباراة بين الفريقين الخميس الماضي والتي فاز بها الزمالك بهدف دون رد سجله محمود علاء من ركلة جزاء.

في المقابل يطمح وادي دجلة في انتزاع الفوز من الزمالك أو التعادل على أقل تقدير للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

وحقق فريق الزمالك الفوز على المصري البورسعيدي بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما تغلب وادي دجلة على أسوان بنفس النتيجة.

وانتهت مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري بين الزمالك ووادي دجلة بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 14 بـ 34 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، أسوان مع حرس الحدود، في تمام الخامسة والنصف مساء.