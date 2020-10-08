صراع البقاء يشعل مواجهة أسوان وحرس الحدود بـ الدوري

يستضيف فريق أسوان نظيره حرس الحدود اليوم، الخميس، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق أسون بقيادة أحمد كشري في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل تحقيق ضمان البقاء بنسبة كبيرة في مسابقة الدوري، الموسم المقبل.

في المقابل يدخل حرس الحدود اللقاء تحت شعار " لا بديل عن الفوز"، لإحياء آماله بعد البقاء في مسابقة الدوري، حيث يعد الفريق الثالث الأقرب إلى الهبوط حتى الآن.

وتأكد هبوط كلا من طنطا ونادي مصر إلى القسم الثاني، ويتبقى فريق لم يتحدد حتى الآن.

كان أسون سقط أمام وادي دجلة بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما خسر حرس الحدود أمام الإنتاج الحربي بنتيجة 3 - 1.

وانتهت مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري بين أسوان وحرس الحدود، بفوز زهرة الجنوب من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ 13 بـ 30 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، الزمالك مع وادي دجلة، في تمام الثامنة مساء، على ستاد القاهرة.

يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري الممتاز لصالحه هذا الموسم وللمرة 42 في تاريخه، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب الدوري على مر تاريخ المسابقة بفارق 30 لقبا عن أقرب منافسيه الزمالك صاحب المركز الثاني.