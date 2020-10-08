شوبير: جماهير الزمالك ستشجع الأهلي أمام بيراميدز

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية، أن جماهير الزمالك ستشجع الأهلي أمام بيراميدز، رغبة في حصول الفريق الأبيض على المركز الثاني، والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.
وأشار شوبير، أن الزمالك أمامه خيار آخر من أجل ضمان المركز الثاني وهو تحقيق الفوز في الثلاث المباريات المقبلة.
ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 64 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.
ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة اليوم، الخميس، في تمام الثامنة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الممتاز.
وحقق فريق الزمالك الفوز على المصري البورسعيدي بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما تغلب وادي دجلة على أسوان بنفس النتيجة.
وانتهت مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري بين الزمالك ووادي دجلة بالتعادل الإيجابي 1 - 1.
يذكر أن اتحاد الكرة، أعلن الثلاثاء الماضي، إيقاف فرجانى ساسى لاعب الزمالك 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بعد ما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه أمام المصرى فى الجولة الـ31 للدوري، وإيقاف إمام عاشور مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه لاستفزازه لاعبي الفريق البورسعيدي بعد نهاية اللقاء.
كما استقرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة على إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه، وذكر تقرير مراقب المباراة أن إمام عاشور استفز لاعبي المصري عقب نهاية المباراة بين الفريقين الخميس الماضي والتي فاز بها الزمالك بهدف دون رد سجله محمود علاء من ركلة جزاء.
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