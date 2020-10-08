شوبير: جماهير الزمالك ستشجع الأهلي أمام بيراميدز

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن جماهير الزمالك ستشجع الأهلي في مباراته المقبلة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية، أن جماهير الزمالك ستشجع الأهلي أمام بيراميدز، رغبة في حصول الفريق الأبيض على المركز الثاني، والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وأشار شوبير، أن الزمالك أمامه خيار آخر من أجل ضمان المركز الثاني وهو تحقيق الفوز في الثلاث المباريات المقبلة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 64 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة اليوم، الخميس، في تمام الثامنة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك الفوز على المصري البورسعيدي بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما تغلب وادي دجلة على أسوان بنفس النتيجة. وانتهت مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري بين الزمالك ووادي دجلة بالتعادل الإيجابي 1 - 1.