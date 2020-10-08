يستضيف فريق الزمالك نظيره وادي دجلة اليوم، الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الزمالك في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة، أون تايم سبورت 1، بتعليق بلال علام.

الزمالك ضد وادي دجلة:

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، من أجل تأمين تواجده في المركز الثاني، والحفاظ على كامل حظوظه في المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

في المقابل يطمح وادي دجلة في انتزاع الفوز من الزمالك أو التعادل على أقل تقدير للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

وحقق فريق الزمالك الفوز على المصري البورسعيدي بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما تغلب وادي دجلة على أسوان بنفس النتيجة.

وانتهت مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري بين الزمالك ووادي دجلة بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

ترتيب الزمالك ووادي دجلة:

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 14 بـ 34 نقطة.

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