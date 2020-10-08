مساعد فايلر عن انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز: الأهلي لا يقف على لاعب

أكد ديفيد سيزا مساعد المدرب السويسري السابق للنادي الأهلي رينيه فايلر، أن الجهاز الفني شعر بحزن شديد بعد رحيل رمضان صبحي مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر لا يقف على لاعب .

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال سيزا :"شعرنا بالحزن بعد رحيل رمضان صبحي، لكننا لم نغضب، هو لاعب قوي ويمكنه صناعة الفارق".

وأضاف مساعد المدرب السابق في الأهلي :"في النهاية رمضان صبحي قام باختياراته، ولا يمكنني التحدث بالنيابة عنه، لكنه بالطبع لاعب مهم ومؤثر".

وتابع سيزا :"رحيل رمضان صبحي أشبه برحيل فيجو عن برشلونة، في النهاية هذه أمور تحدث في كرة القدم، وفي النهاية هو لاعب قوي يمكنه صناعة الفارق".

وأنهى سيزا :"الأهلي لا يقف على لاعب، لديه الآن كهربا يمكنه القيام بنفس دور رمضان صبحي واللعب في مركزه، لم يشارك كثيرًا بسبب الإصابة لكنه لاعب مميز".