أول تعليق لـ على لطفي بعد فوز الأهلى

احتفل حارس مرمى الأهلى على لطفي بفوز الفريق الأحمر في مباراة أمس ونشر مجموعة صور جمعته بالفريق من الملعب وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكتب لطفي معلقًا على الصور :"الحمد لله "

وقد تعافى حارس مرمي الفريق من فيروس كورونا، حيث تواجد اليوم رفقة زملائه بعدما جاءت مسحته الطبية الأخيرة سلبية.

وكان علي لطفي قد تغيب منذ مباراة الإسماعيلي التي أقيمت باستاد الجيش المصري ببرج العرب بسبب إيجابية عينته من فيروس كورونا .

وحل مصطفي احمد شوبير في قائمة الأهلي خلال المباراة الماضبة بديلًا لمحمد الشناوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.