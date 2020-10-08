وكيله: كارتيرون تفاجأ بعدم انضمام بابل للزمالك

أشاد حازم فتوح، وكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعب الأنجولي أري بابل، بتعامل إدارة نادي التعاون معه في صفقتي موكليه بعد الإنضمام لهما مؤخرًا.

وتطرق فتوح لضم نادي التعاون لأري بابل، الذي كان قريبًا من الانضمام للزمالك، بالإشارة خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج "الماتش" :"حرصت على تسويق اللاعب في الإمارات والسعودية بعد تراجع الزمالك عن ضمه".

وتابع وكيل اللاعب الأنغولي:"حين عرضت بابل على كارتيرون فوجيء بعدم إتمام تعاقد الزمالك معه ووافق على ضمه للتعاون".

ورد على سؤاله بوجود رغبة من قبل كارتيرون في ضم أي لاعب من الزمالك بقوله:"كارتيرون حريص على مصلحة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا ويعلم حساسية هذه الفترة".

وكان نادي التعاون السعودي قد أعلن يوم أمس الأربعاء تعاقده مع اللاعب الأنجولي لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم آخر.