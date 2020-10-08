استاد القناة يستضيف مواجهة منتخب السويس والزرقا بالقسم الثاني

تلقى نادي القناة خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يشير إلى أنه تقرر بشكل نهائي استضافة مواجهة منتخب السويس والزرقا، والمقرر لها يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا على استاد القناة القديم ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري القسم الثاني.
وكان مجلس إدارة نادي منتخب السويس طلب أن يتم إقامة اللقاء على استاد القناة وجاء الترحيب من مجلس إدارة نادي القناة برئاسة عماد الخواجة في ظلّ العلاقة الطيبة بين الناديين.
وقامت الجهات الأمنية بالموافقة على لعب المباراة بإستاد القناة القديم بالإسماعيلية، ووصل الفاكس الرسمي بالفعل منذ ساعات.
يأتي ذلك بعد طلب اللجنة الخماسية إقامة المباراة علي ملعب محايد خوفا من حدوث شغب يعكر صفو مسابقة دوري القسم الثاني.
وأرسل مجلس إدارة نادي القناة برئاسة عماد الخواجة خطاب رسمي إلي مجلس إدارة نادي منتخب السويس تم من خلاله الإعلان على الترحيب والموافقة على استضافة مواجهة منتخب السويس والزرقا والمقرر لها يوم 10 أكتوبر الحالي.
ويحتل فريق منتخب السويس المركز السادس في جدول ترتيب دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة برصيد 29 نقطة ، بينما يأتي فريق الزرقا في المركز ال12 "الأخير" برصيد 13 نقطة وهبط رسميا الي القسم الثالث.
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