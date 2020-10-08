نجم بدرجة إنسان.. 10 مواقف تنصب محمد صلاح فخرا لـ الإنسانية

نجم بدرجة إنسان، محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، استطاع أن يبهر العالم خلال السنوات القليلة الماضية بلمساته الساحرة وأهداف الخيالية داخل الملعب، أما خارج المستطيل الأخضر فيحرص على مساعدة الفقراء الذي لم ينس أنه كان واحد يوما ما.

صلاح "سوبر مان الغلابة" لا يتبرع أو يقوم بعمل إنساني من أجل اكتساب المزيد من الشهرة وكسب تعاطف الناس معه، فهو لا يحتاج إلى ذلك لأنه معشوق الجماهير في مصر وإنجلترا، كما أنه لا يعلن عن أي تبرع أو عمل إنساني كان به.

محمد صلاح كان بطل واقعة في إنجلترا تحدثت عنها الصحف البريطانية في إنجلترا، أمس، الأربعاء، حيث أنقذ مشردا مسنا من مضايقات مجموعة من المتنمرين، يدعى ديفيد كريج، تعرض لمضايقات وسخرية من بعض الفتيان، لأنه طلب المساعدة منهم، وذلك قبل أن يلاحظ محمد صلاح الواقعة ويخبرهم بأنه يمكن أن ينتهي الحال بهم في مثل ذات الموقف.

وتوجه محمد صلاح لماكينة الصراف الآلي، ومنحه 100 جنيه إسترليني، بعد أن تعاطف معه.

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز 10 مواقف إنسانية للنجم المصري محمد صلاح بعد واقعة المسن المشرد: