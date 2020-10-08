نجم بدرجة إنسان.. 10 مواقف تنصب محمد صلاح فخرا لـ الإنسانية

نجم بدرجة إنسان، محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، استطاع أن يبهر العالم خلال السنوات القليلة الماضية بلمساته الساحرة وأهداف الخيالية داخل الملعب، أما خارج المستطيل الأخضر فيحرص على مساعدة الفقراء الذي لم ينس أنه كان واحد يوما ما.
صلاح "سوبر مان الغلابة" لا يتبرع أو يقوم بعمل إنساني من أجل اكتساب المزيد من الشهرة وكسب تعاطف الناس معه، فهو لا يحتاج إلى ذلك لأنه معشوق الجماهير في مصر وإنجلترا، كما أنه لا يعلن عن أي تبرع أو عمل إنساني كان به.
محمد صلاح كان بطل واقعة في إنجلترا تحدثت عنها الصحف البريطانية في إنجلترا، أمس، الأربعاء، حيث أنقذ مشردا مسنا من مضايقات مجموعة من المتنمرين، يدعى ديفيد كريج، تعرض لمضايقات وسخرية من بعض الفتيان، لأنه طلب المساعدة منهم، وذلك قبل أن يلاحظ محمد صلاح الواقعة ويخبرهم بأنه يمكن أن ينتهي الحال بهم في مثل ذات الموقف.
وتوجه محمد صلاح لماكينة الصراف الآلي، ومنحه 100 جنيه إسترليني، بعد أن تعاطف معه.
ويستعرض "دوت الخليج" أبرز 10 مواقف إنسانية للنجم المصري محمد صلاح بعد واقعة المسن المشرد:
1 - ساهم محمد صلاح في إنشاء معهد ديني في قريته بقيمة 8 ملايين جنيه.
2 - تبرع محمد صلاح لإنشاء وحدة حضانات أطفال في نجريج.
3 - ساهم محمد صلاح في بناء مسجد في قريته وتطوير مستشفى.
4 - يحرص محمد صلاح على دفع رواتب شهرية لفقراء قريته.
5 - يتبرع بمبلغ كبير لتدعيم جمعية قدامى اللاعبين المصريين.
6 - إنشاء وحدة غسيل كلى.
7 - ساهم في تيسير زواج عدد كبير من أبناء قريته، بالتبرع بنحو 5 ملايين جنيه تقريبا.
8 - تبرع بـ 12 مليون جنيه لمستشفى سرطان الأطفال 57357
9 - تبرع بـ 3 ملايين دولار، للمساهمة في إعادة ترميم معهد القلب الذي تعرض لهجوم إرهابي العام الماضي.
10 - تبرع بمبلغ مالي للمساهمة في مكافحة أزمة كورونا في مصر، بالإضافة إلى دعم الفقراء بمساعدات غذائية، كما تبرع لمكافحة فيروس كورونا في إنجلترا أيضا.
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