خاص| مدرب الرجاء يتحدى الزمالك: سنفوز على الأبيض ونُتوج باللقب الإفريقي

أكد جمال سلامي مدرب نادي الرجاء المغربي أن فريقه قادر على هزيمة الزمالك وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام .
وقال جمال سلامي مدرب نادي الرجاء المغربي في تصريحات خاصة لصدى البلد : "سنفوز على نادي الزمالك في المواجهة المقبلة ، نمتلك لاعبين كبار قادرون على تحقيق الهدف".
وتابع : " الزمالك نادي كبير للغاية لكنني أثق في قدرات اللاعبين على تخطي تلك العقبة والفوز بدوري أبطال إفريقيا".
ويحل نادي الزمالك ضيفا على نظيره نادي الرجاء المغربي يوم 17 أكتوبر في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على أن تقام مباراة العودة في مصر يوم 24 من الشهر ذاته.
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