مواجهات بحري بالقسم الثاني.. غزل المحلة في مباراة سهلة أمام بيلا.. وفاركو أمام أبوقير

تنطلق اليوم، الخميس، منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة بحري، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا، حيث يستضيف فريق غزل المحلة منافسه بيلا.

ويسعى فريق غزل المحلة لمواصلة سلسلة انتصاراته بقيادة خالد عيد لتحقيق حلم الجماهير للعودة للدورى الممتاز الموسم المقبل، وتعد المواجهة سهلة أمام الهابط بيلا.

ويلعب فريق فاركو أمام منافسه أبو قير للأسمدة، بينما يواجه فريق ألعاب دمنهور أمام الرجاء المطروحي. وجاءت المباريات كالتالي:

غزل المحلة - بيلا مالية كفر الزيات - المنصورة ألعاب دمنهور - الرجاء دكرنس - بلدية المحلة الحمام - الأوليمبي فاركو - أبو قير للأسمدة

جدول الترتيب قبل انطلاق الجولة: 1- غزل المحلة: 41 نقطة 2- فاركو: 39 نقطة 3- ألعاب دمنهور: 34 نقطة 4- المنصورة: 32 نقطة 5- دكرنس: 31 نقطة 6- أبوقير للأسمدة: 30 نقطة 7- الرجاء: 28 نقطة 8- بلدية المحلة: 28 نقطة 9- الأوليمبى: 26 نقطة 10- الحمام: 26 نقطة 11- مالية كفر الزيات: 8 نقاط 12- بيلا: 5 نقاط

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