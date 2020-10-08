اتحاد الكرة يوجه صدمة للأهلي بشأن أحمد فتحي..تفاصيل

كشف وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف أحمد فتحي لاعب الأهلي مع فريقه حال التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال وليد العطار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" عن موقف أحمد مع الأهلي: "لن أسمي لاعبًا بعينه، لكن العقود ستنتهي هذا الموسم فور اكتمال مسابقة الدوري المصري".
وتابع: "أي لاعب يمتلك عقدًا مع ناديه سينتهي بنهاية الموسم، ولا يحق لأي لاعب المشاركة مع النادي إذا وصل لنهائي بطولة إفريقيا بعد انتهاء الموسم الرياضي، إلا في حالة واحدة وهي أن يوقع عقدًا جديدًا".
يُذكر أن الأهلي سيواجه الوداد المغربي خلال الشهر الحالي ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تُقام مباراة النهائي يوم 6 من نوفمبر المقبل.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن أن الدوري الممتاز سينتهي قبل انقضاء شهر أكتوبر، أي قبل مباراة نهائي دوري الأبطال، لكنه لم يحدد حتى الآن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية.
وكان أحمد فتحي قد وقع لنادي بيراميدز في صفقة انتقال حر، ومن المُقرر أن ينضم له بعد انتهاء الموسم الحالي.
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