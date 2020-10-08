وأضاف الحسيني في تصريحات خاصة لصدي البلد : إختيار القائمة سيأتى حسب وجهت نظري وتوافق المرشحين مع وجهات النظر وطريقة العمل التى سيتم الاتفاق عليها .
وأكمل : علاقتي جيده بكل المرشحين المحتملين علي منصب رئيس مجلس الإدارة والجميع يعلم أنني اقف وراء نادي الزمالك وسأختار القائمة التي تتوافق فيها أفكاري معهم .
وأوضح : أنا دائم الوجود في نادي الزمالك وأطرح وجهات النظر التي يتخذها مجلس الإدارة الحالي محل نظر ولا يوجد أي شيء يعكر صفو علاقتي بهم لأني اطرح وجهة النظر التي أساعد بها النادي .
وأردف : اتجنب العمل الرسمي في نادي الزمالك حاليا لأننى اعمل بطريقة معينة، إلا أنني ادعم نادي الزمالك واستقراره في كل وقت.
واختتم نجم سلة نادي الزمالك تصريحاته قائلا: لم يتم تحديد القائمة التى سأترشح بها إلا أنني سأختار الأصلح ومن يتوافق مع الافكار التي أرغب العمل بها .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحسيني سمير نجم سلة الزمالك السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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